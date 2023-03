Care sunt procedurile de urmat in caz de accident rutier in strainatate

Foto: corect-daune.ro

Indiferent cat de atenti si precauti suntem la volan, exista mereu posibilitatea de a fi implicati cu sau voia noastra intr-un accident rutier.

Iar daca un astfel de eveniment rutier neplacut se intampla atunci cand calatorim cu masina in in strainatate, situatia poate fi mai complicata decat ne-am astepta, deoarece suntem nevoiti sa ne descurcam cu o limba,cultura diferita,proceduri poate altele decat cele de la noi din tara si alte aspecte care tin de aplicarea legilor din tara respectiva.

In acest context, este destul de important sa cunoastem procedurile de urmat in caz de accident rutier in strainatate.

Primul si cel mai important pas pe care trebuie sa il faceti este de a acorda primele ingrijiri medicale, atat pentru tine cat si pentru ceilalti implicati in acel accident rutier.

Daca cineva are nevoie de asistenta medicala, suna imediat la numarul de urgenta al tarii respective. In majoritatea tarilor din Uniunea Europeana, acest numar este 112.

In cazul in care nu cunosti limba tarii pe teritoriul caruia sa produs accidentul rutier, incearca sa comunici in limba engleza sau sa apelezi la un traducator ori poti lua legatura cu Consulatul Romaniei sau Ambasada tarii noastre din acea tara pentru a le solicita ajutor in legatura cu problema pe care o ai.

Daca in urma accidentului rutier ai avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce ai primit aceste ingrijiri, trebuie sa incepi sa aduni toate informatiile necesare pentru a completa formularul de constatare amiabila a accidentului auto.

Acest document este important, pentru ca el reprezinta acordul comun intre soferi privind circumstantele in care sa produs accidentul si responsabilitatea fiecaruia.

Acesta trebuie completat imediat dupa accident, cu datele personale ale ambilor soferi, precum si datele vehiculelor implicate si o descriere cat mai exact a evenimentelor care au dus la producerea lui.

Daca nu se poate ajunge la un acord, solicita ajutorul politiei.

Dupa ce ai completat formularul de constatare amiabila a accidentului, trebuie sa notifici compania ta de asigurari despre accidentul in care ai fost implicat.

Daca ai incheiata o polita de asigurari pentru calatorie poti contacta deasemenea compania de asigurari in caz de nevoie

De asemenea, este recomandat sa faci o copie a formularului de constatare amiabila a accidentului si a documentelor tale de asigurare si sa le pastrezi cu tine.

In cazul in care ai suferit daune materiale sau alte pierderi, este important sa soliciti ajutorul politiei locale pentru a obtine un raport al accidentului.

Acest document va fi necesar atunci cand soliciti despagubiri de la compania de asigurari a soferului vinovat de producerea accidentului.

Pentru a solicita despagubiri materiale sau morale cel mai indicat este sa luati legatura cu un specialist in despagubiri accidente rutiere care te poate indruma sa urmezi procedura corecta pentru a obtine compensatii financiare pentru daunele provocate in urma accidentului auto.

De asemenea, trebuie sa fii constient de faptul ca procedurile si termenele de solutionare a dosarelelor de dauna pot varia in functie de tara in care a avut accidentul.