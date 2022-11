Caravana mobilă de testare gratuită Babeş-Papanicolau a ajuns și in comuna Vișina 

” Astăzi, 10.11.2022, am găzduit caravana mobilă de analize gratuite pentru doamne si domnișoare „Papanicolau”.Mulțumim doamnei Prefect, Claudia Gilia cât și echipei de medici care fac parte din această acțiune la nivelul localitătii noastre!

Această acțiune are ca obiectiv prevenirea dar și depistarea cancerului de col uterin și face parte din Campania de preventie și depistare precoce a cancerului de col uterin – „Fii responsabilă de sănătatea ta”. Femeile cu vârste între 25 si 64 ani, care au vrut să se testeze gratuit, au putut face acest lucra astăzi în comuna dâmbovițeană Vișina.

Liceul ” Dr. C. Angelescu”din Găești, va fi reabilitat cu finanțare prin PNRR, Primaria Găești a obținut finanțare pentru corpurile C 1 Internat, C12 Liceu, C15 Atelier și C19 Cantină.Valoarea proiectului 11.497.498,68 lei ” Am primit o veste minunată și vreau să ne bucurăm împreună. Prin PNRR s-a aprobat Proiectul […]