CANTONAMENT LA TÂRGOVIȘTE PENTRU NAȚIONALA DE BASCHET MASCULIN SUB 16 ANI

Reprezentativa masculina de cadeti a Romaniei intra in febra pregatirilor pentru FIBA U16 European Championship, Division B, Pitesti 2023, tinerii baschetbalisti romani urmand sa se prezinte la traditionala vizita medicala de la INMS Bucuresti in data de 15 iunie. Pentru primul cantonament de pregatire de la Targoviste, directorul tehnic Claudiu Fometescu si antrenorul Emmanouil Papamakarios vor avea la dis[pozitie un lot format din 16 sportivi. Dupa o perioada intensa de antrenamente si meciuri amicale, Romania va intra in focurile FIBA U16 European Championship, Division B, de la Pitesti, in data de 4 august, urmand sa joace in Grupa A, impotriva selectionatelor Georgiei, Austriei, Islandei si Bosnia&Hertegovina.

Mai sunt sapte saptamani pana la debutul FIBA U16 European Championship, Division B, intreceri care se vor desfasura la Pitesti, in perioada 4-13 august, si nationala de cadeti a Romaniei va incepe pregatirile pentru a atinge forma maxima la intrecerea continentala. Astfel, joi, 15 iunie, este programata traditionala vizita medicala la INMS Bucuresti iar in cadrul primei actiuni sunt convocati de catre staff-ul tehnic tricolor condus de Claudiu Fometescu un lot format din urmatorii 16 sportivi:

Hurdubelea Raul-Andrei (Alpha Sport Team Sibiu)

Buboiu Andrei-Cosmin (Academia Phoenix Galati)

Itu Paul (Alpha Sport Team Sibiu)

Radu Gabriel Dumitru (Alpha Sport Team Sibiu)

Voiculescu Petru (CSU ASE Bucuresti)

Pirvu Tudor (CSU ASE Bucuresti)

Dinu Codrut (CSM Ploiesti)

Constantinescu Dragos (LPS Focsani)

Sandor Adrian (LPS Bihorul Oradea)

Matea Serban (CSU ASE Bucuresti)

Brailescu David Andrei (Academia Phoenix Galati)

Mitrache Raul (CSU Sibiu)

Dubuc Melvin (Nanterre 95 – Franta)

Rosu Matei (CSU ASE Bucuresti)

Petric Tudor (U-BT Cluj-Napoca)

Mark Caslaru (SUA)



Staff-ul tricolor este coordonat de Claudiu Fometescu si este format din Emmanouil Papamakarios, Paula Nica, David Karsai, Mihai Caprarescu, Mihai Nastase.



Programul complet al campaniei de pregatire:

15-16 iunie – vizita medicala INMS si evaluare initiala

17-23 iunie – cantonament pregatire Targoviste

24 iunie – meci amical la Targoviste

26 iunie – 2 iulie – cantonament pregatire Targoviste

3-4 iulie – meciuri test la Targoviste

5-12 iulie – cantonament pregatire Targoviste

13-14 iulie – meciuri test la Targoviste

16-19 iulie – cantonament pregatire Targoviste

20-24 iulie – turneu de pregatire in Portugalia

26 iulie – 3 august – cantonament pregatire Pitesti

4-13 august – participare la FIBA U16 European Championship, Division B

Conform tragerii la sorti efectuata de forul continental, nationala de cadeti a Romaniei face parte din Grupa A, alaturi de Islanda, Georgia, Austria si Bosnia&Hertegovina.