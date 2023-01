Cand se recomanda o operatie crosslinking

Interventia de crosslinking este una facuta di nce i nce mai des in ziua de azi, procedura fiind una moderna si oferind o multime de avnataje. Multe persoane au asadar in vedere o operatie crosslinking pentru eficienta de care aceasta da dovada. Pentru a opri evolutia keratoconuslui se face aceasta operatie, astfel incat sa se opreasca deformarea, dar si subtierea progresiva a corneei. Tratamentul acesta se desfasoara in sala de operatii, conditiile fiind sterile, iar anestezia fiind una locala. Operatia nu dureaza mai mult de 15 minute pe ochi, iar marele avantaj al acesteia este ca nu necesita internare. De asemenea, ochiul nu necesita nici tratament antibiotic posterior sau pansare.

Ce reprezinta crosslinkingul?

Multe clinici ofera aceasta operatie crosslinking, ele facand procedura fara a indeparta epiteliul cornean. Aceasta procedura ofera asadar un plus de confort in timpul interventiei si imediat dupa ce are loc o astfel de interventie durerea nu se resimte. Keratoconusul este o afectiune cronica, dar si degenerativa, ea aparand de cele mai multe ori in adolescenta. Dioptriile cilindrice se numara si ele printre primele simptome ale acestei afectiuni.

Boala evolueaza din ce in ce mai mult in 35-40 de ani, corneea suferind o multime de modificari. Se pierde asadar acuitatea vizuala si nu mai exista sansa de recuperare. In unele cazuri mai grave se poate ajunge chiar si la o pierdere totala a vederii, lucru care impune si un transplant de cornee. O operatie crosslinking este una minim invaziva, dar si nedureroasa, aceasta operatie corectand corneea, ea oprind in acelasi timp si evolutia bolii. Acesta este motivul pentru care o astfel de operatie este importanta, aceasta avand un impact semnificativ asupra persoanei care se decide sa o faca, acuitatea vederii imbunatatindu-se semnificativ.

Crosslinking-ul este un proces natural, iar odata cu trecerea timpului, precum si cu inaintarea in varsta, acest proces incepe sa devina din ce in ce mai evident. In structura corneei exista fibre de colagen, iar sub actiunea razelor ultraviolete, numarul legaturilor chimice creste din ce in ce mai mult. In acest fel, creste si rezistenta corneei, iar in cazul unei corneei slabite se folosesc diferite substante pentru a forma legaturi noi intre fibrele de colagen.

Se utilizeaza asadar substante cu rol catalizator pentru a reface in mod natural corneea. Se mai foloseste si vitamina B2, scopul in acest caz fiind acelasi si anume de a reface legaturile dintre fibrele de colagen. Rezultatul unei astfel de interventii se observa la un interval de 2-3 luni pana la 6-9 luni. Aceasta interventie este asadar una menita sa stopeze evolutia bolii, astfel incat aceata sa fie oprita din evolutie. Interventia aceasta de crosslinking este asadar una benefica, aceasta imbunatatind viata oricarei persoane. Ea este astfel apreciata pentru ca incetineste evolutia keratoconusului. Imediat dupa interventia aceasta de crosslinking pacientul va incepe sa se bcuure din noi de acuitatea sa vizuala, dar cu toate acestea, el va trebui sa poarte in continuare ochelari sau lentile de contact pentru ca interventia aceasta nu restabileste acuitatea vizuala. Este posibil totusi ca pacientul sa observe si o modificare a dioptriilor.