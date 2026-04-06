„Calea Luminii” la Târgoviște

Joi, 9 aprilie 2026, orașul Târgoviște se va umple de mii de lumânări, într-un eveniment unic dedicat credinței și reflecției spirituale: „Calea Luminii”.

Evenimentul începe la 17:30, cu Denia celor 12 Evanghelii, care va avea loc la Catedrala Mitropolitană, oferind credincioșilor un moment solemn de rugăciune și meditație.

Mai târziu, la 20:30, va începe procesiunea „Calea Luminii”, în cadrul căreia participanții vor parcurge un traseu simbolic prin oraș, purtând lumânări aprinse. Traseul oficial este:

Catedrala Mitropolitană → Piața Mihai Viteazul → Bulevardul Carol I → Gară

Organizatorii promit o atmosferă impresionantă, în care mii de candele vor lumina străzile orașului, creând o experiență vizuală și spirituală de neuitat.

„Calea Luminii” reprezintă o tradiție de credință și comuniune, oferind comunității ocazia de a se aduna împreună pentru reflecție, speranță și celebrarea luminii în viața fiecăruia.

Credincioșii sunt invitați să participe și să aducă propria lumânare, contribuind astfel la frumusețea simbolică a evenimentului. Un eveniment de neuitat pentru întreaga comunitate, care aduce împreună credință, lumină și spirit de comuniune în Târgoviște.