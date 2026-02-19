Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Bursele aferente lunii ianuarie vor fi achitate vineri, 20 februarie

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Este prima tranșă pe care o primesc elevii de clasa a V-a, pe baza mediilor obținute în primele două module ale anului școlar 2025-2026.

Elevii care au acumulat mai mult de 10 absențe nemotivate în luna ianuarie nu sunt eligibili pentru bursă, indiferent de tipul acesteia.

Întrucât luna ianuarie a inclus și zile de vacanță școlară, sumele acordate pentru burse sunt următoarele:

bursă merit – 348 lei;
bursă socială – 300 lei;
bursă tehnologică – 232 lei;
bursă mame minore – 700 lei;
bursă pentru elevii din diaspora – 232 lei.

În anul școlar 2025-2026, bursele sunt acordate conform unor reglementări actualizate, care prevăd valori ajustate și un calendar fix de plată. Acestea se achită în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. În situația în care ziua de 20 este nelucrătoare, plata se realizează în ultima zi lucrătoare dinaintea acestei date.

