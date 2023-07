Buna functionare a acumulatorului moto

Alegeţi AGM pentru a obţine cea mai bună baterie moto care există in prezent.

In functie de tipul bateriei montate pe motocicleta ta (cu sau fara intretinere) pentru a prelungi durata de viata a bateriei se impun anumite verificari periodice. Astfel, se verifica periodic urmatoarele:

Nivelul electrolitului trebuie sa fie de 25 mm± 2mm deasupra placilor. Refacerea nivelului se face doar cu apa distilata sau demineralizata. niciodata nu se adauga acid! Daca este necesar sa completati cu apa mai repede de o luna inseamna ca sistemul de incarcare nu functioneaza corect si supraincarca bateria.

Starea de incarcare a bateriei trebuie sa fie minim 75% (tensiune in gol 12.5V). Valori mai mici indica o descarcare partiala (subincarcare) a bateriei. In acest caz trebuie sa va adresati unui service pentru a verifica sistemul de incarcare.

Sistemul de incarcare al autovehiculului trebuie sa furnizeze 13.8V – 14.4V pentru circuitele de 12Vcc si 27.6V – 28.8V pentru cicuitele de 24Vcc. Aceleasi valori de tensiune trebuie sa fie furnizate si pe timpul incarcarii la un redresor. Pentru circuitele de 24V, se masoara incarcarea pe fiecare baterie. Tensiunile trebuie sa fie egale, admitandu-se o diferenta de maxim 0.2V.

Bateria trebuie sa fie intotdeauna curata, uscata si bine fixate pe masina. Unimotors, dealer autorizat de piese moto, recomanda folosirea unui egalizator de incarcare in sistemele serie de 24V pentru un acumulator moto li-ion.

Folosirea bateriilor fara intretinere

Cu exceptia verificarii nivelului electrolitului, toate celelalte recomandari si verificari mentionate pentru exploatarea bateriilor cu intretinere se aplica si la bateriile fara intretinere. Verificarea nivelului electrolitului nu este posibila sau necesara in cazul bateriilor fara intretinere. Aceste baterii sunt dotate prin constructie cu un labirint instalat in capacul interior al bateriei care permite recombinarea oxigenului si hidrogenului in apa astfel incat scaderea nivelului de electrolit pe intreaga durata de viata a bateriei moto agm este neglijabila.

Instalarea unui dispozitiv indicator al nivelului de incarcare a bateriei

La pornire se consuma cea mai mare cantitate de energie. Cand vehiculul este in miscare energia consumata de echipamentele de bord este furnizata de alternator, nu de baterie. Daca faceti multe drumuri scurte in oras este foarte probabil ca sistemul de incarcare al bateriei instalat pe autovehiculul dumneavoastra sa nu aiba timp suficient sa incarce complet bateria. In aceasta situatie bateria se va descarca treptat in timp

Tehnologia avansată plumb-acid cu separator din fibră de sticlă (AGM)

Alegeţi AGM pentru a obţine cea mai bună baterie care există. Alegând o baterie AGM cu cea mai avansată tehnologie cu separator din fibră de sticlă, veţi obţine o baterie excepţională care are capacitatea de a alimenta cele mai exigente vehicule şi accesorii.

O baterie AGM este sigură şi nu prezintă scurgeri, chiar dacă se întâmplă să se spargă.

Tehnologia AGM oferă un nivel de anduranţă de trei ori mai mare comparativ cu bateriile convenţionale, fiind perfectă pentru sistemele Start-Stop avansate, în care bateria trebuie să fie reîncărcată rapid prin energia furnizată de sistemul de frânare cu recuperare. Bateria AGM este concepută pt. condiții extreme.

Datorită tehnologiei plumb-acid (AGM) încorporate, acest produs sofisticat oferă putere maximă și durată lungă de viață, fără a necesita întreținere.