BUCURIE MARE ÎN BĂNIE DUPĂ VICTORIA CU CHINDIA

Dragoș Bon, interimarul de la CS Universitatea Craiova, a vorbit despre victoria echipei sale împotriva Chindiei, 3-0, în etapa 21 din Superliga. Bon, antrenor interimar după plecarea lui Mirel Rădoi, speră să rămână în cadrul clubului și în mandatul viitorul antrenor.

„După golul doi am avut o perioadă mai slabă, au venit cu niște faze fixe, cu penalty-ul. Markovici e unul dintre cei mai talentați jucători din România. Dacă va avea continuitate, cu siguranță va juca într-un campionat puternic.

Se caută un antrenor cu experiență mai mare, așa se dorește la Universitatea Craiova. Eu sper să fie inspirată conducerea cu alegerea și sper că o să rămân alături de echipă. Eu am fost pregătit mereu, în orice moment am venit am încercat să redresez echipa. Pun mult suflet și nu vreau să-mi scape niciun detaliu.

Eu am mare încredere că din ianuarie vom arăta mai bine. Știu că lumea vrea faze de poartă, dar pentru mine erau importante cele 3 puncte și să nu primim gol. Nu ne-am uitat niciodată la echipele din spatele nostru, doar la cele din față. Craiova are jucători buni, dar a fost o problemă mentală.

Nu se pune problema să nu aibă calitate. Eu când am venit la echipă am zis că am nevoie de tot lotul, să redresez corabia repede. Am încredere în ei, de asta i-am și băgat. Și Popescu a fost inspirat, și eu și staff-ul. Nu că el nu avea valoare, dar așa am simțit noi. E un copil cu calitate, crescut la noi în academie”, a declarat Dragoș Bon la „Fotbal Show”, emisiune realizată în coproducție de Gazeta Sporturilor și Prima Sport.