Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Bronz pentru România la Cupa Mondială de Sabie Juniori – Tashkent

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipa feminină de sabie a României a obținut medalia de bronz la Cupa Mondială de Juniori de la Tashkent, demonstrând ambiție, curaj și un spirit de echipă remarcabil.

România – formată din Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Adriana Geatara și Alexandra Mitruș – a învins echipa gazdă, Uzbekistan, cu 45-44, într-un meci extrem de tensionat și plin de energie. În drumul spre podium, fetele au trecut de Polonia (45-32), au cedat în semifinale în fața Rusiei (28-45), dar au revenit cu forță pentru a-și asigura locul trei.

La masculin, echipa României, formată din Casian Cîdu, Cristian Macovei și Rareș Munteanu, a intrat în competiție din sferturi, pierzând în fața Kazahstanului (39-45) și Egiptului (36-45), dar a încheiat competiția cu o victorie importantă împotriva Uzbekistanului (45-40), clasându-se pe locul 7.

Federația Română de Scrimă felicită toți sportivii și antrenorii pentru dăruire, disciplină și spirit competitiv. Performanțele de la Tashkent confirmă valoarea scrimei românești pe plan internațional.

Foto: Federația Română de Scrimă

Articolul precedent
Sportivii CS Târgoviște se perfecționează alături de campionul mondial Douglas Brose
Articolul următor
România află astăzi adversarele pentru Cupa Mondială 2026
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița,  împreună...

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, debut cu premii și evenimente culturale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” din Dâmbovița au debutat ieri, 19 noiembrie...

România află astăzi adversarele pentru Cupa Mondială 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi, la ora 14:00, echipa națională de fotbal va afla adversara...

News

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

ANSVSA avertizează: Riscuri majore la achiziția alimentelor din mediul online

Social 0
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)...

Alertă InfoCons: Gel de păr Schwarzkopf retras de pe piață din cauza unui risc chimic major

Social 0
InfoCons avertizează consumatorii în legătură cu un produs cosmetic...

© 2023 Ziarul Dâmbovița