Bronz pentru România la Cupa Mondială de Sabie Juniori – Tashkent

Echipa feminină de sabie a României a obținut medalia de bronz la Cupa Mondială de Juniori de la Tashkent, demonstrând ambiție, curaj și un spirit de echipă remarcabil.

România – formată din Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Adriana Geatara și Alexandra Mitruș – a învins echipa gazdă, Uzbekistan, cu 45-44, într-un meci extrem de tensionat și plin de energie. În drumul spre podium, fetele au trecut de Polonia (45-32), au cedat în semifinale în fața Rusiei (28-45), dar au revenit cu forță pentru a-și asigura locul trei.

La masculin, echipa României, formată din Casian Cîdu, Cristian Macovei și Rareș Munteanu, a intrat în competiție din sferturi, pierzând în fața Kazahstanului (39-45) și Egiptului (36-45), dar a încheiat competiția cu o victorie importantă împotriva Uzbekistanului (45-40), clasându-se pe locul 7.

Federația Română de Scrimă felicită toți sportivii și antrenorii pentru dăruire, disciplină și spirit competitiv. Performanțele de la Tashkent confirmă valoarea scrimei românești pe plan internațional.

Foto: Federația Română de Scrimă