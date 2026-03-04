Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Bookfind.ro, o platformă care simplifică alegerea celei mai bune oferte la cărți

A fost lansată platforma Bookfind.ro, un site gândit pentru cititorii care vor să știe rapid unde găsesc o carte la un preț corect, fără să caute pe mai multe librării online. Platforma răspunde unei nevoi simple: aceeași carte apare frecvent la prețuri diferite, iar diferențele devin relevante mai ales atunci când se adaugă costurile de livrare.

Pe Bookfind.ro, utilizatorii pot căuta un titlu și pot vedea într-un singur loc ofertele disponibile din mai multe magazine online din România. Pentru cei care cumpără mai multe cărți odată, site-ul oferă și un calculator de comandă care arată unde este varianta cea mai avantajoasă, ținând cont de prețul total și de transport.

Platforma este utilă atât pentru cititorii care cumpără ocazional, cât și pentru cei care comandă frecvent sau au liste mai mari de cărți. Accesul este rapid și nu presupune crearea unui cont, iar informațiile sunt prezentate clar, astfel încât decizia de cumpărare să fie una bine fundamentată.

Bookfind.ro este deja disponibil online și poate fi folosit de oricine caută o soluție simplă pentru compararea prețurilor la cărți.

