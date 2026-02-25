Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit

Guvernul a adoptat marți pachetele legislative privind reforma administrației publice și relansarea economică.

Printre măsurile astfel aprobate se numără cea a bonificației de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit.

„Pentru anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024 s-a aplicat o bonificație de 3 la sută din impozitul pe profit anual/ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, după caz. În cazul grupului fiscal, bonificația s-a aplicat la impozitul pe profit anual declarat de persoana juridică responsabilă. Bonificația s-а acordat din oficiu de către organul fiscal central, prin emiterea unei decizii și în situația respectării condițiilor prevăzute de actul normativ. Sumele care fac obiectul bonificației nu se restituie, ci se utilizează pentru compensarea cu obligațiile fiscale ale contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală. Prin excepție, obligațiile fiscale care fac obiectul bonificației, pentru care se împlinește termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, se restituie potrivit art. 168 din Codul de procedură fiscală, dacă acestea nu au fost compensate cu alte obligații bugetare.

Bonificația se aplică și în cazul în care la sfârșitul anului fiscal 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024, contribuabilii au datorat impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit art. 18^1 din Codul fiscal. In acest context, pentru a veni în sprijinul contribuabililor buni platnici și recompensarea acestora pentru conformarea voluntară la plată, se propune acordarea unei bonificații în condițiile în care aceștia își declară și li se stinge integral și la termenele prevăzute de lege impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz”, a arătat Ministerul Finanțelor, în proiectul care a intrat în ședința de guvern și care, potrivit lui Nazare, nu a suferit modificări legate de această bonificație.