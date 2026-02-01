Biserica Ortodoxă Română va trăi, în zilele de 5 și 6 februarie 2026, un eveniment de profundă încărcătură spirituală și istorică: proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București

Sărbătoarea va debuta joi, 5 februarie, de la ora 17:00, când, după Vecernie, va fi săvârșită ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 femei cu viață sfântă – mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare ale credinței, adevărate repere de curaj, jertfă și demnitate creștină.

Ziua de vineri, 6 februarie, va fi marcată de momente solemne. De la ora 7:45, sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, precum și moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, vor fi purtate în procesiune și așezate în Baldachinul Sfinților, pentru ca pelerinii să se poată închina.

Între 8:30 și 12:30, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu membrii Sfântului Sinod. Momentul culminant al zilei îl va reprezenta proclamarea oficială a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, act solemn care va rămâne înscris în istoria Bisericii.

Evenimentul aduce în prim-plan rolul esențial al femeii în istoria spirituală a României și cinstește modele de credință care, prin viața lor, au luminat generații întregi. Pentru credincioși, aceste zile vor fi un prilej de rugăciune, recunoștință și întărire sufletească.