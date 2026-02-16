Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița găzduiește lansarea volumului „MandiLionul”, semnat de Remus Petre

By: Roxana - Ionela Botea

Marți, 17 februarie 2026, la ora 14:00, Biblioteca Județeană găzduiește un eveniment literar special: lansarea volumului „MandiLionul”, semnat de Remus Petre.

Această lansare promite o experiență plină de emoție pentru iubitorii de lectură, oferind ocazia de a descoperi universul fascinant creat de autor. „MandiLionul” este mai mult decât o carte – este o poveste care invită cititorii să exploreze teme profunde, să trăiască emoții intense și să se lase purtați de imaginație.

Evenimentul va fi o întâlnire intimă între autor și public, un prilej de discuții despre carte, inspirație și procesul creativ, dar și un moment special pentru cei care iubesc literatura și poveștile care rămân în suflet.

O invitație deschisă tuturor celor care vor să fie martori la nașterea unei noi lumi literare și să îl cunoască pe autorul care aduce în paginile sale emoție, curaj și creativitate.

