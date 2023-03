Beneficiile transportului rutier de marfuri pe teritoriul Romaniei

In acest articol exploram mai multe aspecte ale transportului de marfuri prin intermediul camioanelor pe teritoriul Romaniei

Transportul rutier de marfuri in Romania este bazat pe o rețea extinsa de drumuri, sosele și autostrazi care conecteaza diferitele regiuni ale țarii.

In ultimii ani Romania a investit considerabil in dezvoltarea infrastructurii sale rutiere si acest lucru a facut ca transportul rutier sa fie mai rapid și mai eficient, cu un timp de tranzit mai scurt și costuri mai mici pentru transportatorii de marfuri.

Odata cu aderarea la Uniunea Europeana in 2004, tara noastra are acces la o rețea extinsa de autostrazi europene.

Acest lucru le permite transportatorilor de marfuri sa livreze bunurile prin intermediul unor rute transnaționale care conecteaza diferite țari din Europa de Est.

Care sunt tipurile de marfuri transportate?

Camioanele sunt folosite pentru a transporta o gama larga de marfuri, inclusiv produse alimentare, combustibil, produse de construcții, produse farmaceutice, chimice,metal, fier, cereale și multe altele

Deasemenea se efectueaza si transporturi de marfuri care necesita un anumit tip de temperatura sau condiții de depozitare, cum ar fi produsele alimentare refrigerate sau cele congelate/inghetate.

Transportul rutier de marfuri are numeroase beneficii si anume:

Acesta este un mod rapid și eficient de a transporta marfurile dintr-un loc in altul, fiind o soluție mai rapida decat transportul feroviar sau maritim.

Este mai mai flexibil decat alte metode de transport și poate fi personalizat in funcție de nevoile specifice ale fiecarui client in parte.

In plus, transportul rutier de marfuri este mai accesibil pentru companii.

In Romania exista o varietate mare de marfuri care se transporta de la alimente și bauturi pana la produse chimice, echipamente industriale, cereale, etc.

Cele mai transportate marfuri in Romania sunt:

Transportul de alimente și bauturi ce include fructe,legume,lactate,carne,bauturi alcoolice sau racoritoate, produse congelate, refigrerate.

Materiale de construcții, caramizi, ciment, beton, pietriș, nisip, pamant,rest de ciur, și alte materiale necesare pentru construcția de cladiri civile sau industriale pe intreg teritoriul tarii.

Transportul de cereale mai ales vara, ocupa un loc important in volumul de marfa transportata. Orzul,graul, rapita,floarea soarelui, porumbul sunt produsele agricole care se transporta cel mai des.

Echipamente industriale grele, cum sunt mașinile agricole, componente și piese de schimb, precum și alte produse necesare pentru diverse industrii grele din Romania.

Transportul de produse chimice, aici sunt incluse produse farmaceutice, produse petrochimice, lubrifianți, produse de curațare ori alte produse chimice industriale.

Produse electronice, electrocasnice sau de telecomunicatii, vorbim despre televizoare, telefoane mobile, laptopuri, aragazuri, frigidere, lazi frigorice, componente pc sau alte produse.

Produse textile, imbracaminte/incaltaminte sau lenjerii de pat, pilote sau alte materiale textile.

In aceasta lista prezentanta mai sus sunt prezentate doar cateva exemple de marfuri transportate in Romania dar in realitate exista multe alte tipuri de marfa care se transport cu camionele totul in functie de cerere si oferta si de nevoile si cerintele pietei.

Daca ai ceva de transport pe teritoriul Romaniei sau UE nu exita sa ne contactati la numarul de telefon 0763770431

Transportam orice tip de marfa la preturi avantajoase, suna si cere o cotatie de pret!