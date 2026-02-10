Baschet feminin: CSM CSU Târgoviște se impune categoric la Brașov

Echipa de baschet feminin CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în deplasare, pe terenul formației CS Universitar Brașov, într-un meci din Liga Națională de Baschet Feminin.
Partida a oferit echipei noastre oportunitatea de a aborda jocul cu seriozitate de la început până la final, respectând indicațiile tehnice și menținând o organizare solidă atât în atac, cât și în defensivă. Antrenorul a reușit să ofere minute tuturor jucătoarelor din lot, asigurând o gestionare echilibrată a efortului și implicare constantă pe parcursul întregului meci.
Scor final:
CS Universitar Brașov – CSM CSU Târgoviște 30-112
(6-34; 12-28; 5-23; 7-27)
Cele mai bune marcatoare pentru CSM Târgoviște:
Jazmyn Na’shae Turner – 22 puncte
Bianca Nan – 19 puncte
Sara Nițescu – 15 puncte
Teodora Manea – 15 puncte
Jasmina Stefania Tiris – 14 puncte
Lena Radulovic – 10 puncte
Gabriela Irimia – 9 puncte
Andreona Lanay Keys – 6 puncte
Bianca Voica Nagy – 2 puncte
Această victorie aduce puncte importante în clasament și confirmă continuitatea muncii și pregătirii intense a echipei. Jucătoarele și staff-ul se concentrează acum pe următoarele confruntări din campionat, cu obiectivul de a menține ritmul și forma bună.