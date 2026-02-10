Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Baschet feminin: CSM CSU Târgoviște se impune categoric la Brașov

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipa de baschet feminin CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în deplasare, pe terenul formației CS Universitar Brașov, într-un meci din Liga Națională de Baschet Feminin.

Partida a oferit echipei noastre oportunitatea de a aborda jocul cu seriozitate de la început până la final, respectând indicațiile tehnice și menținând o organizare solidă atât în atac, cât și în defensivă. Antrenorul a reușit să ofere minute tuturor jucătoarelor din lot, asigurând o gestionare echilibrată a efortului și implicare constantă pe parcursul întregului meci.

 Scor final:

CS Universitar Brașov – CSM CSU Târgoviște 30-112

(6-34; 12-28; 5-23; 7-27)

 Cele mai bune marcatoare pentru CSM Târgoviște:

Jazmyn Na’shae Turner – 22 puncte

Bianca Nan – 19 puncte

Sara Nițescu – 15 puncte

Teodora Manea – 15 puncte

Jasmina Stefania Tiris – 14 puncte

Lena Radulovic – 10 puncte

Gabriela Irimia – 9 puncte

Andreona Lanay Keys – 6 puncte

Bianca Voica Nagy – 2 puncte

 Această victorie aduce puncte importante în clasament și confirmă continuitatea muncii și pregătirii intense a echipei. Jucătoarele și staff-ul se concentrează acum pe următoarele confruntări din campionat, cu obiectivul de a menține ritmul și forma bună.

Articolul precedent
„Note de iubire” – concert de  Ziua Îndrăgostiților la Muzeul de Istorie Târgoviște
Articolul următor
Victorie pe teren propriu pentru CSM Târgoviște în fața CS Știința Bacău
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, aproape de redeschidere: condiții moderne pentru elevi

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a efectuat o...

AJOFM DÂMBOVIȚA:  227 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, prin EURES România

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziția persoanelor...

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, discuții cu Federația Română de Baschet pentru dezvoltarea sportului juvenil

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a primit, la...

Chatbot-ul ANA, disponibil pe portalul ANAF,  informații fiscale la un click distanță

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că chatbot-ul ANA...

News

AJOFM DÂMBOVIȚA:  227 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, prin EURES România

Social 0
Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziția persoanelor...

Chatbot-ul ANA, disponibil pe portalul ANAF,  informații fiscale la un click distanță

Administraţie 0
Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că chatbot-ul ANA...

Grevă de avertisment în primăriile din 1.582 de comune din România

Administraţie 0
O grevă de avertisment are loc astăzi în primăriile...

© 2023 Ziarul Dâmbovița