Baschet feminin: CSM CSU Târgoviște se impune categoric la Brașov

Echipa de baschet feminin CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în deplasare, pe terenul formației CS Universitar Brașov, într-un meci din Liga Națională de Baschet Feminin.

Partida a oferit echipei noastre oportunitatea de a aborda jocul cu seriozitate de la început până la final, respectând indicațiile tehnice și menținând o organizare solidă atât în atac, cât și în defensivă. Antrenorul a reușit să ofere minute tuturor jucătoarelor din lot, asigurând o gestionare echilibrată a efortului și implicare constantă pe parcursul întregului meci.

Scor final:

CS Universitar Brașov – CSM CSU Târgoviște 30-112

(6-34; 12-28; 5-23; 7-27)

Cele mai bune marcatoare pentru CSM Târgoviște:

Jazmyn Na’shae Turner – 22 puncte

Bianca Nan – 19 puncte

Sara Nițescu – 15 puncte

Teodora Manea – 15 puncte

Jasmina Stefania Tiris – 14 puncte

Lena Radulovic – 10 puncte

Gabriela Irimia – 9 puncte

Andreona Lanay Keys – 6 puncte

Bianca Voica Nagy – 2 puncte

Această victorie aduce puncte importante în clasament și confirmă continuitatea muncii și pregătirii intense a echipei. Jucătoarele și staff-ul se concentrează acum pe următoarele confruntări din campionat, cu obiectivul de a menține ritmul și forma bună.