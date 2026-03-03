Bărbat sub influența alcoolului, implicat într-un accident rutier în Târgoviște

Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc, în municipiul Târgoviște. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au intervenit în jurul orei 18:20 pentru a gestiona situația produsă pe strada Crăițelor.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi acroșat două autoturisme staționate.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, semnificativ peste limita legală. Ulterior, conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei în sânge.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime, evenimentul soldându-se doar cu pagube materiale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că alcoolul la volan reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și poate avea consecințe grave