Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Băleni

Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Băleni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au dispus, la data de 10 noiembrie 2025, reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore a unui bărbat de 60 de ani, din comuna Băleni.

Acesta este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție emis în cadrul dosarului penal întocmit conform art. 38 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Investigațiile au arătat că, în perioada 24 octombrie – 8 noiembrie, suspectul ar fi încălcat, în mod repetat, obligațiile impuse prin ordinul de protecție, nerespectând distanța minimă față de soția sa și față de locuința acesteia.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

Autoritățile precizează că această etapă a procesului penal reprezintă efectuarea urmăririi penale, reglementată de Codul de procedură penală, iar prezumția de nevinovăție rămâne garantată până la pronunțarea unei hotărâri definitive.