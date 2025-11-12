Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Băleni

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Băleni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au dispus, la data de 10 noiembrie 2025, reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore a unui bărbat de 60 de ani, din comuna Băleni.

Acesta este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție emis în cadrul dosarului penal întocmit conform art. 38 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Investigațiile au arătat că, în perioada 24 octombrie – 8 noiembrie, suspectul ar fi încălcat, în mod repetat, obligațiile impuse prin ordinul de protecție, nerespectând distanța minimă față de soția sa și față de locuința acesteia.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

Autoritățile precizează că această etapă a procesului penal reprezintă efectuarea urmăririi penale, reglementată de Codul de procedură penală, iar prezumția de nevinovăție rămâne garantată până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Articolul precedent
Atenție la ofertele „senzaționale” din timpul promoțiilor online! 
Articolul următor
ISU Dâmbovița recomandă: Pregătește-ți casa pentru iarnă 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

ISU Dâmbovița recomandă: Pregătește-ți casa pentru iarnă 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Odată cu apropierea sezonului rece, Inspectoratul pentru Situații de Urgență...

Atenție la ofertele „senzaționale” din timpul promoțiilor online! 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Perioadele cu reduceri mari atrag nu doar cumpărători, ci...

România încheie 2025 cu trei jucătoare în top 100 WTA: Cristian și Cîrstea strălucesc 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sezonul WTA 2025 s-a încheiat oficial odată cu finala Turneului...

Cupa României – Faza județeană Dâmbovița: Liga a 4-a domină sferturile de finală

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Liga a 4-a Dâmbovița confirmă, încă o dată, valoarea...

News

Atenție la ofertele „senzaționale” din timpul promoțiilor online! 

Social 0
Perioadele cu reduceri mari atrag nu doar cumpărători, ci...

Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați

Social 0
 Jandarmii dâmbovițeni vor asigura ordinea publică astăzi, 11 noiembrie 2025,...

Jandarmii dâmbovițeni au donat sânge pentru a salva vieți

Social 0
În perioada 6-7 noiembrie, peste 50 de jandarmi din...

© 2023 Ziarul Dâmbovița