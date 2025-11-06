Bărbat reținut pentru furt calificat în Târgoviște

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut, pe 4 noiembrie 2025, un bărbat de 33 de ani, cercetat pentru furt calificat.

Potrivit anchetei, suspectul ar fi sustras, în perioada mai–iunie 2025, mai multe sticle de băuturi alcoolice dintr-un supermarket din municipiu, acționând în mod repetat.

În dimineața zilei de 4 noiembrie, polițiștii au efectuat și un mandat de percheziție domiciliară, prilej cu care au fost ridicate mijloace materiale de probă.

Bărbatul urmează să fie prezentat, pe 5 noiembrie, magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive, în timp ce cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Autoritățile reamintesc că în perioada urmăririi penale, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform Codului de Procedură Penală.