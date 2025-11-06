Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Bărbat reținut pentru furt calificat în Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut, pe 4 noiembrie 2025, un bărbat de 33 de ani, cercetat pentru furt calificat.

Potrivit anchetei, suspectul ar fi sustras, în perioada mai–iunie 2025, mai multe sticle de băuturi alcoolice dintr-un supermarket din municipiu, acționând în mod repetat.

În dimineața zilei de 4 noiembrie, polițiștii au efectuat și un mandat de percheziție domiciliară, prilej cu care au fost ridicate mijloace materiale de probă.

Bărbatul urmează să fie prezentat, pe 5 noiembrie, magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive, în timp ce cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Autoritățile reamintesc că în perioada urmăririi penale, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform Codului de Procedură Penală.

Articolul precedent
România strălucește la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025 din Bangkok
Articolul următor
41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

România strălucește la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025 din Bangkok

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa României a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de...

Numărătoarea inversă pentru meciul România – Bosnia-Herțegovina: Tricolorii se pregătesc pentru victorie!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Mai sunt doar 10 zile până la confruntarea mult așteptată dintre România și Bosnia-Herțegovina,...

Parteneriat între Chindia Târgoviște și Decathlon România: retailerul devine furnizorul oficial de echipament tehnic al clubului

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Clubul Chindia Târgoviște anunță încheierea unui parteneriat oficial cu Decathlon România, unul...

News

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Social 0
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

Social 0
Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un...

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

© 2023 Ziarul Dâmbovița