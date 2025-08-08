Bărbat din Șotânga, prins băut la volan pe DJ 712 B, poliția i-a întocmit dosar penal

Un bărbat de 46 de ani, din comuna Șotânga, a fost depistat conducând sub influența alcoolului, pe Drumul Județean 712 B, în zona localității Brănești.

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere – Poliția Orașului Pucioasa l-au oprit pentru un control de rutină, după ce au observat indicii că s-ar putea afla sub influența alcoolului. Bărbatul emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, depășind limita contravențională și intrând în zona infracțiunii.

Ulterior, șoferul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice pentru stabilirea exactă a îmbibației alcoolice în sânge.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.

Polițiștii reamintesc că alcoolul la volan rămâne una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere grave și fac apel la responsabilitate în trafic.