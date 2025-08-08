Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Bărbat din Șotânga, prins băut la volan pe DJ 712 B, poliția i-a întocmit dosar penal

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Un bărbat de 46 de ani, din comuna Șotânga, a fost depistat conducând sub influența alcoolului,  pe Drumul Județean 712 B, în zona localității Brănești.

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere – Poliția Orașului Pucioasa l-au oprit pentru un control de rutină, după ce au observat indicii că s-ar putea afla sub influența alcoolului. Bărbatul emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, depășind limita contravențională și intrând în zona infracțiunii.

Ulterior, șoferul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice pentru stabilirea exactă a îmbibației alcoolice în sânge.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.

Polițiștii reamintesc că alcoolul la volan rămâne una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere grave și fac apel la responsabilitate în trafic.

Articolul precedent
Tâlhărie cu amenințări la Tărtășești
Articolul următor
Incendiu de vegetație uscată în localitatea Românești: Intervenție promptă a pompierilor de la Potlogi
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

COȘMAR PENTRU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Aktobe, formația portarului Andrei Vlad (26 de ani), a...

NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Performanță de excepție pentru sportivii CSM Târgoviște la Cupa...

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

News

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Social 0
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Social 0
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

Incendiu de vegetație uscată în localitatea Românești: Intervenție promptă a pompierilor de la Potlogi

Social 0
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea...

© 2023 Ziarul Dâmbovița