Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție, la Găești

By: Roxana - Ionela Botea

Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Găești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești, au reținut la data de 25 februarie a.c., pentru 24 de ore, un bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție.

Ulterior, pe 26 februarie, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Găești, care a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în data de 25 februarie, în jurul orei 13:20, bărbatul s-ar fi aflat în orașul Găești și s-ar fi apropiat de fosta sa concubină, discutând cu aceasta.

Prin acest gest, ar fi încălcat ordinul de protecție emis pe numele său, întrucât avea obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de femeie și de a nu o contacta sub nicio formă, conform prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Polițiștii continuă cercetările în cauză, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

 Precizăm că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală și nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Roxana - Ionela Botea
