Bărbat arestat pentru încălcarea ordinului de protecție la Găești

By: Roxana - Ionela Botea

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești, au reținut un bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție și violare de domiciliu.

Bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Găești pe 4 februarie, iar pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că la data de 2 februarie, bănuitul ar fi contactat telefonic, în mod repetat, soția sa și s-ar fi apropiat fizic de aceasta, încălcând astfel obligațiile impuse prin ordinul de protecție de a nu o contacta și de a păstra o distanță minimă de 100 de metri.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, precizând că efectuarea urmăririi penale respectă Codul de procedură penală și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

 Pompierii din Târgoviște, antrenament de salvare pe lac înghețat în zona Priseaca
