AZI SE JOACĂ FINALELE ÎN CUPA FEDERAȚIEI DE BASCHET FEMININ

Sala CSS Ioan Valerian din Targoviste găzduiește, in perioada 7-8 iunie, meciurile din cadrul Turneului Final a primei editii a Cupei Federatiei, feminin, sezonul 2022-2023, la start fiind prezente cele mai in forma patru echipe din prima faza. In semifinale, CSM CSU Constanta a primit replica CSM Alexandria, in vreme ce CSM Targoviste a jucat cu CSTB Olimpia CSU Brasov.

Noua competitie nationala de senioare denumita Cupa Federatiei este o competitie Elite dedicata exclusiv sportivilor romani si are ca obiectiv principal imbunatatirea performantei sportive pentru reprezentarea Romaniei in competitiile internationale. Conform regulilor, Cupa Federatiei este destinata exclusiv sportivelor cu cetatenie romana si este intrecerea care incheie sezonul competional feminin la nivel de seniori.

Dupa disputarea meciurilor din faza grupelor principale, cele mai in forma patru echipe s-au calificat la Turneul Final si evoluează, in perioada 7-8 iunie, in Sala CSS Ioan Valerian din Targoviste.

Finalele sunt programate sa se dispute joi, cu incepere de la ora 17.