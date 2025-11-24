Avocatura dâmbovițeană la ceas aniversar, mesajul  primarului Daniel Cristian Stan

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a participat la întâlnirea festivă organizată de Baroul Dâmbovița cu ocazia celebrării a 155 de ani de avocatură în județ. Evenimentul a reunit avocați și reprezentanți ai mediului juridic local, marcând o tradiție profesională solidă și rolul esențial al avocaților în societate.

„Am avut astăzi onoarea de a fi alături de comunitatea juridică dâmbovițeană la această aniversare importantă”, a transmis edilul municipiului.

În mesajul său, Daniel Cristian Stan a subliniat importanța profesiei de avocat, descriind avocatul ca pe un garant al dreptății, libertății și respectării legii. Totodată, acesta a evidențiat faptul că activitatea avocaților contribuie decisiv la buna funcționare a sistemului juridic și la protejarea drepturilor fiecărui cetățean.