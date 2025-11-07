Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 Avocatul Poporului acordă audiențe la Târgoviște, miercuri – 12 noiembrie 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Miercuri, 12 noiembrie 2025, între orele 10:00 – 14:00, un reprezentant al instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Târgoviște pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Dâmbovița și pentru a primi petiții.

Activitatea se va desfășura în noua locație a Consiliului Județean Dâmbovița, situată în municipiul Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în fosta clădire a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște (în spatele Pieței 1 Mai, vis-a-vis de Decathlon), în spațiul pus la dispoziție în acest scop.

Cetățenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.

Pentru operativitate, se recomandă persoanelor interesate ca, la momentul audienței, să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele semnalate, precum și documente justificative, în copie.

Pentru relații suplimentare, cetățenii pot contacta Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, la numărul de telefon 0244 – 593 227.

Totodată, cererile pot fi transmise și prin poștă, pe adresa:
Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova,sau prin e-mail, la adresa: avpprahova@avp.ro.

Programul de audiențe la sediul biroului și al dispeceratului este următorul:

  • Luni – Miercuri: 10:00 – 14:00
  • Marți și Joi: 12:00 – 16:00

Reamintim cetățenilor că instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă, distinctă de orice altă autoritate publică din România, având ca scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în relația acestora cu autoritățile publice.

Articolul precedent
Programul „Rabla Auto 2025” pentru persoane fizice continuă
Articolul următor
 Festivalul Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor” – ediția a LVII-a, la Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar...

 Dâmbovița: Două persoane reținute pentru evaziune fiscală de peste 300.000 de lei

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă...

 Urban Titu, duel dâmbovițean cu Voința Crevedia:  Obiectiv clar- toate punctele!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa Urban Titu se pregătește de un nou examen important în...

 Echipa Națională de Baschet Feminin a României s-a reunit la Târgoviște pentru preliminariile FIBA Women’s EuroBasket 2027

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa Națională de Senioare a României  s-a reunit la Târgoviște,...

News

Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Social 0
Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar...

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Social 0
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

Social 0
Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un...

© 2023 Ziarul Dâmbovița