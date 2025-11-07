 Avocatul Poporului acordă audiențe la Târgoviște, miercuri – 12 noiembrie 2025

Miercuri, 12 noiembrie 2025, între orele 10:00 – 14:00, un reprezentant al instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Târgoviște pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Dâmbovița și pentru a primi petiții.

Activitatea se va desfășura în noua locație a Consiliului Județean Dâmbovița, situată în municipiul Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în fosta clădire a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște (în spatele Pieței 1 Mai, vis-a-vis de Decathlon), în spațiul pus la dispoziție în acest scop.

Cetățenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.

Pentru operativitate, se recomandă persoanelor interesate ca, la momentul audienței, să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele semnalate, precum și documente justificative, în copie.

Pentru relații suplimentare, cetățenii pot contacta Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, la numărul de telefon 0244 – 593 227.

Totodată, cererile pot fi transmise și prin poștă, pe adresa:

Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova,sau prin e-mail, la adresa: avpprahova@avp.ro.

Programul de audiențe la sediul biroului și al dispeceratului este următorul:

Luni – Miercuri: 10:00 – 14:00

Marți și Joi: 12:00 – 16:00

Reamintim cetățenilor că instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă, distinctă de orice altă autoritate publică din România, având ca scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în relația acestora cu autoritățile publice.