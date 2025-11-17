Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Avanpremieră magică la Cinema Independența: „Vrăjitoarelele: Partea a II-a (Wicked: For Good)” ajunge la Târgoviște pe 20 noiembrie

By: Roxana - Ionela Botea

Atmosferă de poveste la Cinema Independența din Târgoviște, unde cinefilii sunt invitați pe 20 noiembrie, de la ora 19:00, la o avanpremieră cu adevărat specială. Filmul „Vrăjitoarelele: Partea a II-a (Wicked: For Good)” aduce pe marele ecran finalul epic al uneia dintre cele mai iubite povești moderne, înainte de lansarea oficială în cinematografe.

Publicul va fi purtat din nou în Ținutul Oz, într-un capitol plin de emoție, mister, tensiune și magie. Elphaba și Glinda, două personaje devenite simboluri, revin într-o confruntare a destinelor care promite să schimbe tot ceea ce credeam că știm despre Oz. Prietenia, adevărul și alegerile care marchează o viață se împletesc într-o poveste copleșitoare.

Producția impresionează și prin distribuția sa de top:
Cynthia ErivoAriana GrandeMichelle YeohJeff Goldblum și multe alte nume mari care dau viață unui musical legendar, într-o versiune cinematografică spectaculoasă.

Biletele pentru avanpremiera de pe 20 noiembrie, ora 19:00, sunt deja disponibile, iar organizatorii se așteaptă la o sală plină.
Cinefilii sunt invitați să fie printre primii care descoperă finalul acestei povești de neuitat.Magia revine la Târgoviște. Nu rata experiența!

