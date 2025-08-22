Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI

By: Roxana - Ionela Botea

Polițiștii din cadrul Poliței Orașului Răcari au oprit pentru control, pe DN 7, în localitatea Tărtășești, o autoutilitară condusă de un bărbat, de 46 de ani, din comuna Vulcana Pandele.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că numerele de înmatriculare montate pe autoutilitară sunt false, aparținând unui alt autovehicul.

Plăcuțele cu numerele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare aparținând autoutilitarei ar fi fost reținute de polițiști anterior, la data de 18 august a.c., ca urmare a săvârșirii unei contravenții de către conducătorul auto.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare și conducerea unui autovehicul ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare au fost retrase.

