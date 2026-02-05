Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
AUTOTURISME NEÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAȚIE DEPISTATE DE POLIȚIȘTI

By: Roxana - Ionela Botea

Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe DJ 711, în localitatea Băleni, un autoturism condus de un bărbat, de 35 de ani. 

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că autorizația de circulație provizorie a autoturismului ar fi expirată din luna ianuarie a.c..

De asemenea, la data de 3 februarie a.c., în jurul orei 20:30, polițiștii Formațiunii Rutiere Titu au depistat pe strada Gării, din orașul Titu un tânăr, de 26 de ani, din orașul Titu, în timp ce ar fi condus un autoturism neînmatriculat în circulație.

În cauză, în ambele situații, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

