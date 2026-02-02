AUTOTURISM SUSTRAS, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

La data de 1 februarie a.c., în jurul orei 00:45, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Târgoviște au fost sesizați de către un bărbat, din comuna Ulmi, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la faptul că o persoană i-a furat autoturismul.

Cu ocazia verificărilor efectuate, autoturismul a fost descoperit în extravilanul municipiului Târgoviște, de către polițiștii Biroului de Ordine Publică Târgoviște, însă în interiorul autoturismul nu se afla niciun ocupant.

Ulterior, în urma investigațiilor și a cercetărilor desfășurate, a fost identificat pe strada Silviu Stănculescu, din municipiul Târgoviște, șoferul autoturismului, respectiv un minor, în vârstă de 14 ani, care în prezența tatălui său a declarat că ar fi sustras autoturismul din comuna Ulmi și l-ar fi condus.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.