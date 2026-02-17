Autoritățile recomandă șoferilor să adopte măsuri speciale pentru siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic

Verifică starea anvelopelor și, dacă e cazul, montează anvelope de iarnă.

Asigură-te că farurile, semnalizatoarele și ștergătoarele sunt funcționale.

Curăță zăpada și gheața de pe parbriz, lunetă și oglinzi.

Reduce viteza și adapteaz-o la condițiile de drum.

Păstrează distanța mai mare față de vehiculul din față pentru a evita derapajele.

Evită manevrele bruște: frânare puternică, accelerații sau viraje rapide.

Folosește farurile de întâlnire în caz de vizibilitate redusă.

Atenție la zonele umbrite și poduri, unde se formează polei mai rapid.

Nu pleca la drum dacă nu este necesar, mai ales pe timp de ninsoare puternică.

Păstrează telefonul încărcat și, dacă este posibil, informează pe cineva despre ruta și ora estimată de sosire.

În caz de derapaj sau blocaj, nu frâna brusc și folosește tehnicile corecte pentru a controla vehiculul.

Prudența și prevenția sunt cheia siguranței în trafic pe timp de iarnă.