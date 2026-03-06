Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Autoritățile centrale au lansat platforma „Fără Hârtie”, românii pot semnala online birocrația din instituții

Guvernul României a lansat oficial platforma online „Fără Hârtie”, un nou instrument prin care cetățenii pot semnala problemele birocratice întâlnite în relația cu instituțiile statului. Inițiativa aparține viceprim-ministrului Oana Gheorghiu și are ca obiectiv accelerarea procesului de debirocratizare și digitalizare a administrației publice.

Prin intermediul platformei fara-hartie.gov.ro, românii pot transmite direct situațiile în care procedurile administrative sunt complicate sau necesită documente inutile pe hârtie. Sesizările vor fi analizate și publicate transparent, iar instituțiile responsabile vor lucra pentru găsirea soluțiilor.

Procedura este simplă: cetățenii accesează site-ul, descriu problema birocratică întâlnită, iar sesizarea este evaluată și făcută publică. Ulterior, autoritățile încep demersurile pentru rezolvare, iar progresul poate fi urmărit în timp real.

Platforma a fost dezvoltată cu sprijinul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și promovează un model de administrație publică deschisă, transparentă și orientată către cetățean.

Potrivit reprezentanților Guvernului, „Fără Hârtie” nu este doar un simplu spațiu de raportare a problemelor, ci un mecanism activ prin care sesizările primite pot duce la măsuri concrete de simplificare administrativă și digitalizare, monitorizate până la rezolvarea lor.

