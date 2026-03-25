Autoritățile au adoptat modificări semnificative la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj

Noile prevederi vizează atât persoanele aflate în căutarea unui job, cât și angajatorii care oferă oportunități de angajare.

Definirea clară a șomerilor de lungă durată

Noile reglementări stabilesc explicit cine este considerat șomer de lungă durată:

persoane peste 30 de ani – fără loc de muncă de peste 12 luni,persoane între 16 și 30 de ani – fără loc de muncă de peste 6 luni

Această clarificare permite acordarea mai eficientă a sprijinului.

Introducerea conceptului de „grup vulnerabil”

Legea introduce oficial categoria persoanelor din grupuri vulnerabile, în concordanță cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Aceste persoane vor beneficia de măsuri speciale de sprijin la angajare.

Sprijin pentru victimele violenței și traficului de persoane

Pentru prima dată, sunt incluse explicit în rândul beneficiarilor:victimele violenței domestice (pe durata ordinului de protecție și încă 12 luni după), victimele traficului de persoane.

Măsura urmărește reintegrarea socială și profesională a acestor persoane.

Prime consistente pentru tinerii NEET

Tinerii NEET (care nu lucrează și nu urmează studii) vor primi sprijin financiar dacă se angajează:1.000 lei/lună în primul an, 1.250 lei/lună în al doilea an

pe o perioadă totală de 24 de luni.

Sumele sunt neimpozabile, însă nu se acordă pentru angajări în instituții sau companii de stat.

Subvenții pentru angajatori

Angajatorii care încadrează persoane din categorii vulnerabile pot primi: până la 2.250 lei/lună, timp de 12 luni.

Beneficiarii vizați includ: șomeri peste 50 de ani, tineri NEET, părinți unici,

persoane din grupuri vulnerabile, persoane aflate în detenție sau în măsuri similare

Condiție: menținerea angajatului cel puțin 18 luni.

Digitalizarea serviciilor de ocupare

Serviciile oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă vor putea fi accesate online, prin platforme informatice moderne.

Termen estimat: 31 decembrie 2026

Reguli noi și restricții

Printre modificări se mai regăsesc:

recuperarea sumelor încasate necuvenit fără penalități dacă sunt returnate în 180 de zile, restricții la acordarea primelor de mobilitate pentru cei care dețin locuință în zona angajării, posibilitatea de a beneficia din nou de măsuri doar după 24 de luni, în cazul demisiei (cu unele excepții)