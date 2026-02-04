Autoritățile atrag atenția asupra unor mesaje înșelătoare care circulă în numele CNAIR sau al „Rovinietei”

Acestea solicită plata urgentă a unei așa-zise „taxe de drum restante”, invocând amenzi mari sau chiar confiscarea vehiculului.
Atenție! Aceste mesaje sunt false și fac parte dintr-o tentativă de fraudă electronică.
CNAIR NU trimite SMS-uri cu linkuri de plată
CNAIR NU solicită date bancare prin mesaje
CNAIR NU confiscă vehicule
Linkurile din aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale și informații de card
NU accesați linkurile primite
NU introduceți date personale sau bancare
Ștergeți mesajul imediat
Blocați numărul expeditorului
Rămâneți vigilenți și verificați întotdeauna sursa mesajelor primite!