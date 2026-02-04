Autoritățile atrag atenția asupra unor mesaje înșelătoare care circulă în numele CNAIR sau al „Rovinietei”

Acestea solicită plata urgentă a unei așa-zise „taxe de drum restante”, invocând amenzi mari sau chiar confiscarea vehiculului.

Atenție! Aceste mesaje sunt false și fac parte dintr-o tentativă de fraudă electronică.

CNAIR NU trimite SMS-uri cu linkuri de plată

CNAIR NU solicită date bancare prin mesaje

CNAIR NU confiscă vehicule

Linkurile din aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale și informații de card

NU accesați linkurile primite

NU introduceți date personale sau bancare

Ștergeți mesajul imediat

Blocați numărul expeditorului

Rămâneți vigilenți și verificați întotdeauna sursa mesajelor primite!