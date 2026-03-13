Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
AUTORITĂȚILE ANUNȚĂ: Sprijin extins pentru transportatori, se majorează compensarea motorinei

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care modifică și completează H.G. nr. 1094/2025, continuând sprijinul acordat operatorilor de transport rutier pentru compensarea creșterii prețului la motorină.

Ce prevede noua hotărâre

 Schimbarea denumirii schemei de ajutor de stat, care va viza compensarea creșterii prețului la motorină, nu doar a accizei.

 Extinderea perioadei de acordare a sprijinului până la 30 aprilie 2027, pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026.

Majorarea valorii compensării la 85 de bani pe litru, pentru motorina cumpărată în perioada 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026.

Anterior, sprijinul a fost acordat astfel:

• 40 bani/litru – pentru motorina achiziționată între 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025

• 65 bani/litru – pentru motorina achiziționată între 1 ianuarie 2026 – 31 martie 2026

Bugetul schemei crește semnificativ

Bugetul total estimat al programului este majorat de la 190 de milioane de lei la 652,195 milioane de lei, iar aproximativ 6.200 de operatori economici ar urma să beneficieze de acest sprijin.

Schema este administrată de Autoritatea Rutieră Română (ARR), iar plata sumelor aprobate se realizează prin Ministerul Finanțelor, în calitate de furnizor al ajutorului de stat.

Cererile se depun online

Operatorii de transport pot depune cererile de compensare prin sistemul informatizat pus la dispoziție de ARR, disponibil permanent la adresa: https://compensareacciza.arr.ro

Situația actuală a utilizării platformei:

3.058 conturi de utilizatori create

2.558 cereri depuse pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025

71.339.118 lei – valoarea totală solicitată de transportatori

Pentru utilizarea platformei, operatorii beneficiază și de suport tehnic telefonic sau prin e-mail, la adresa: sesizari.accize@arr.ro.

Prin această măsură, Guvernul urmărește sprijinirea sectorului transporturilor, menținerea competitivității operatorilor români și limitarea creșterii costurilor de transport, care ar putea duce la scumpiri în lanț pentru bunuri și servicii. 

