Autobuzele electrice circulă pe străzile din Târgoviște și zona metropolitană.

Începând de joi dimineață, autobuzele electrice au intrat în circulație în Târgoviște și pe anumite trasee din zona metropolitană, marcând un pas important în modernizarea transportului public local.

În prezent, Primăria Târgoviște deține 40 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid, aflate în garanție, precum și 21 de autobuze electrice BYD, care contribuie la reducerea poluării și la creșterea confortului călătorilor.

Autoritățile locale subliniază că introducerea autobuzelor electrice face parte din strategia de dezvoltare a unor servicii publice moderne, eficiente și prietenoase cu mediul.