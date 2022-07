Aurelian Cotinescu, secretar general PNL Dâmbovița: „Analizele obiective  sunt în contradicție cu modul în care ne este prezentată, pe Facebook, activitatea administrației publice locale

0 0

Secretarul general al PNL Dâmbovița, Aurelian Cotinescu, a analizat într-o conferință de presă rezultatele unui studiu realizat de Societatea Academică Română și Asociația „Act for tomorrow”, cu privire la activitatea administrativă în municipiile din România. Informațiile date recent publicității vizează transparența bugetară a administrației publice, problema transportului în comun și a colectării selective. Cotinescu, lider al grupului liberal din Consiliul Local Municipal Târgoviște, a punctat că, din respectivul studiu, conducerea primăriei a prezentat doar capitolul Educație, unde Târgoviștea stă bine, nu și faptul că s-a clasat pe locul 49 la transparență bugetară, pe 37 la transportul public și 42 la colectarea selectivă a deșeurilor menajere.

“Datele din studiu sunt în contradicție aproape totală, cu modul în care ne este prezentată în fiecare zi, pe Facebook, activitatea administrației municipiului Târgoviște. Studiile care aparțin asociațiilor independente ar trebui luate în calcul, analizate obiectiv și mai departe, dacă există voință, executivul primăriei să implementeze aceste măsuri în favoarea târgoviștenilor. În primul studiu analizat, transparența adoptării bugetelor de municipii, Târgoviștea se plasează pe locul 49 în clasamentul municipiilor din România, cu nota 6. În cazul Târgoviștei, s-a notat termen de publicare -2 puncte; anunț dezbatere pe site -1 punct; bonus termen dezbtare mai lung -1 punct; format deschis -0 puncte; eveniment dezbatere -0 puncte; termen de adoptare- 2 puncte. Noi am avut mai multe conferințe de presă în care am spus de fiecare dată că transparența trebuie îmbunătățită, că trebuie să avem o deschidere mult mai mare. Studiul în privința transportului public, proiect cu care administrația s-a lăudat, deși transportul nu e eficient, nu acoperă nevoile târgoviștenilor .Târgoviște se situează pe locul 37 din 41municipii-reședintă de județ din România, obținând doar 39 de puncte din 100. Nu există terminale / staţii de transport public intermodale – 0 puncte; gradul de satisfacţie al utilizatorilor de transport public la nivelul unității administrativ-teritoriale – 0 puncte; nu există o metodologie de monitorizare şi evaluare a operatorilor de transport- 0 puncte. Nu mai zic de programul care apare pe o coală A4, într-o folie, lipită pe un stâlp. La colectarea selectivă nu stăm deloc bine. Este un dezastru. Ocupăm locul 42 din 47 reprezentând municipiile-reședință de județ și sectoarele capitalei, cu doar 16 puncte din 100 posibile. La educație, da, suntem printre primele orașe din țară, datorită investițiilor în reabilitarea de creșe, grădinițe. Dar să nu uităm, că actul educațional e tot slab. Am fost sub media pe țară la examenele naționale”- a comentat secretarul general PNL Dâmbovița, Aurelian Cotinescu.