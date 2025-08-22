Au văzut moartea cu  ochii pe DN 7, în localitatea Fusea

Un accident rutier s-a produs miercuri pe DN 7, în localitatea Fusea, implicând două autoturisme și provocând blocarea temporară a traficului. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un bărbat în vârstă de 40 de ani, din București, care conducea un autoturism pe DN 7, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din Târgoviște.

Impactul a fost suficient de puternic încât un stâlp de tensiune să fie doborât, iar echipele de intervenție au fost nevoite să intervină pentru a asigura zona și pentru a degaja traficul. Circulația rutieră pe DN 7 a fost blocată temporar, provocând întârzieri în ambele sensuri.

La fața locului au sosit echipaje de poliție, care au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului. În urma impactului, persoanele implicate au refuzat inițial transportul la spital. Ulterior, șoferul din Târgoviște s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații medicale, fiind evaluat de cadrele medicale.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și să circule cu atenție sporită pe DN 7, mai ales în zonele unde se pot produce blocaje sau lucrări la infrastructura rutieră.

Ancheta continuă, iar autoritățile vor face publice concluziile după finalizarea cercetărilor.