Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Au văzut moartea cu  ochii pe DN 7, în localitatea Fusea

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Un accident rutier s-a produs miercuri pe DN 7, în localitatea Fusea, implicând două autoturisme și provocând blocarea temporară a traficului. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un bărbat în vârstă de 40 de ani, din București, care conducea un autoturism pe DN 7, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din Târgoviște.

Impactul a fost suficient de puternic încât un stâlp de tensiune să fie doborât, iar echipele de intervenție au fost nevoite să intervină pentru a asigura zona și pentru a degaja traficul. Circulația rutieră pe DN 7 a fost blocată temporar, provocând întârzieri în ambele sensuri.

La fața locului au sosit echipaje de poliție, care au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului. În urma impactului, persoanele implicate au refuzat inițial transportul la spital. Ulterior, șoferul din Târgoviște s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații medicale, fiind evaluat de cadrele medicale.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și să circule cu atenție sporită pe DN 7, mai ales în zonele unde se pot produce blocaje sau lucrări la infrastructura rutieră.

Ancheta continuă, iar autoritățile vor face publice concluziile după finalizarea cercetărilor.

Articolul precedent
Avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României în scheme de tip „investiții rapide”
Articolul următor
AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru...

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

Infecțiile nosocomiale din spitale nu mai pot fi ascunse,  legislație clară și protocoale eficiente pentru siguranța pacienților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au făcut pași importanți în reglementarea infecțiilor...

Dâmbovițenii vulnerabili la plata energiei electrice pot solicita tichetele de energie prin platforma EPIDS

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au lansat oficial platforma electronică EPIDS – epids.mmuncii.ro, care permite...

News

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

Social 0
Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru...

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Social 0
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliței Orașului Răcari au oprit pentru...

© 2023 Ziarul Dâmbovița