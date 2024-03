Au fost reluate lucrările la Școala Sălcioara

Deși are în componență nu mai puțin de nouă sate, în comuna Sălcioara mai sunt în jur de 300 de copii de vârstă școlară și preșcolară. Ne-a spus primarul Valentin Pârvu că, inițial, comuna a avut opt școli și cinci grădinițe. Erau copii mai mulți dar lucrurile s-au schimbat în timp , unitățile mici fiind închise din rațiuni economice dar în special din lipsa elevilor.

„Am rămas fără copii, satele au ajuns depopulate iar noi am fost obligați să regândim toată infrastructura de educație. Și atunci am hotărât să facem o grădiniță modernă , dată în funcțiune la Mircea Vodă, unde am avut spațiu suficient. Ideal ar fi fost să le facem pe toate în satul de centru, dar nu am avut teren suficient. Pe de altă parte am dorit să facem pentru fiecare sat câte un obiectiv, să le punem oarecum în valoare”- a subliniat primarul de la Sălcioara.

Un motiv de mulțumire este acela că se continuă lucrările la noua școală gimnazială: „Avem asigurări că până la toamnă școala va fi dată în funcțiune. Școala este construită cu fonduri alocate prin PNDL 2 și este prevăzută cu sală de sport, 16 săli de clasă. Am gândit să o ridicăm în satul de centru tocmai pentru a putea aduce elevii mai ușor din celelalte sate. Suntem cuprinși în proiectul Consiliului Județean Dâmbovița, cu tot ceea ce înseamnă dotări cu echipamente și materiale didactice pentru școală.”

Și tot prin Consiliul Județean Dâmbovița, la Sălcioara va fi repartizat un microbuz școlar modern, cu propulsie electrică sau hibridă.