Atleții de la CSȘ Târgoviște, rezultate excelente în două competiții desfășurate la doar o zi distanță

By: Roxana - Ionela Botea

Atleții de la CSȘ Târgoviște coordonați de antrenorul Marius Bădiceanu,  au participat la două competiții majore, obținând rezultate remarcabile și confirmând progresul constant al sportivilor.

 Crosul 15 Noiembrie, Brașov (5 km)
Într-o cursă extrem de competitivă, cu peste 1.500 de participanți, sportivii Gudea Matei, Vasile Andrei, Dinu David, Știr Adrian și Dimitriu Luca au reușit evoluții foarte bune, marcate de determinare și îmbunătățirea timpilor personali.
La competiție a participat și antrenorul Marius Bădiceanu, care a încheiat proba cu un rezultat încurajator și cu obiective clare pentru etapele viitoare.

 Concursul Național de Alergare pe Șosea, Drăgășani
Sportivii târgovișteni au confirmat forma excelentă, obținând clasări de top:
Gudea Matei – Locul 1 (U16), proba 2,5 km
Vasile Andrei – Locul 4 (U16), proba 2,5 km
Știr Adrian – Locul 7 (U18), proba 3,5 km

 Performanțele de la cele două competiții reflectă munca, ambiția și disciplina sportivilor, dar și profesionalismul antrenorului. CSȘ Târgoviște continuă să promoveze excelența în atletism și să formeze tineri talentați capabili să se remarce pe plan național.

Roxana - Ionela Botea
