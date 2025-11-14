Atenționare din partea ITM Dâmbovița: Angajatorii trebuie să finalizeze înrolarea în REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița informează angajatorii din județ că se apropie termenul-limită pentru trecerea la platforma digitală REGES-ONLINE, sistemul care va înlocui definitiv aplicația Revisal începând cu 1 ianuarie 2026. Data-limită pentru înrolare este 31 decembrie 2025.

Deși termenul a fost extins pentru a permite o tranziție mai ușoară, statisticile arată că doar aproximativ 60% dintre angajatorii dâmbovițeni au finalizat până acum procedura. ITM avertizează că mulți dintre cei rămași ar putea întâmpina dificultăți dacă vor lăsa înscrierea pe ultima sută de metri.

Noua platformă reprezintă un pas major în digitalizarea relațiilor de muncă. Prin intermediul acesteia, angajatorii pot realiza online toate operațiunile referitoare la contractele individuale de muncă: înregistrare, modificare, suspendare, reluare și încetare.

Sistemul oferă:acces rapid la istoricul contractelor;actualizare automată a datelor;raportare în timp real către autorități;integrare cu aplicațiile interne de resurse umane;utilizare fără instalarea vreunui software suplimentar.

Potrivit ITM Dâmbovița, înrolarea este obligatorie pentru:toți angajatorii, de la companii și instituții publice, până la ONG-uri și PFA-uri;angajatorii care nu mai au salariați activi, dar au avut contracte în trecut;angajatorii nou-înființați, care trebuie să utilizeze REGES-ONLINE odată cu încheierea primului contract de muncă.

Conturile se pot crea ușor, folosind certificat digital calificat sau identitatea electronică ROeID.

Sancțiuni pentru neînrolare

ITM Dâmbovița reamintește că, după 31 decembrie 2025, Revisal nu va mai putea fi folosit, iar lipsa înregistrării în REGES-ONLINE va constitui contravenție, sancționată cu amenzi cuprinse între 15.000 și 20.000 de lei.

Inspectorul-șef Lixandru Marius subliniază importanța realizării înrolării din timp:

„Am decis prelungirea termenului tocmai pentru a permite angajatorilor să facă trecerea fără presiune. Acum este cel mai bun moment pentru înrolare, cât platforma funcționează optim și fără suprasarcină.”