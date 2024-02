Atenție! Produs contrafăcut!

Produsul nu respectă cerințele Directivei Mașini și ale standardului european relevant EN 62133-2 și standardului european EN 71-1.

Bateria nu are un dispozitiv care monitorizează temperatura celulelor, prin urmare în timpul încărcării se poate supraîncălzi, iar trotineta electrică se poate aprinde. Produsul poate provoca un incendiu, iar utilizatorul poate suferi arsuri. În plus, capătul mânerului trotinetei are un diametru mai mic decât cel necesar, prin urmare mâinile utilizatorului pot aluneca în jos în timpu utilizării. În plus, diametrul orificiilor de blocare de pe ghidon este mai mare decât valoarea necesară și se formează puncte de forfecare la orificii care pot provoca răni ale degetelor.