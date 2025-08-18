Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Atenție la urși: Recomandări pentru siguranță în zonele împădurite

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Autoritățile trag un semnal de alarmă către toți cei care intenționează să se aventureze în pădurile județului, avertizând asupra prezenței frecvente a urșilor în anumite zone. Interacțiunile cu aceste animale sălbatice pot fi periculoase, iar respectarea unor reguli simple poate preveni accidentele.

Specialiștii recomandă ca drumeții și turiștii să respecte câteva reguli esențiale:

  • Evitați pădurile singuri și, dacă este posibil, mergeți în grupuri.
  • Păstrați zgomot moderat pentru a nu surprinde animalele.
  • Nu lăsați resturi de mâncare sau ambalaje, deoarece acestea pot atrage urșii.
  • În cazul în care observați un urs, nu vă apropiați și nu încercați să îl hrăniți. Păstrați o distanță sigură și retrageți-vă încet.
  • Copiii trebuie supravegheați constant, iar câinii de companie să fie ținuți în lesă.

Reprezentanții autorităților locale subliniază că urșii sunt animale protejate, iar intervențiile în caz de pericol trebuie făcute doar de specialiști. În situații de urgență, populația este rugată să apeleze imediat numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau să contacteze serviciile de pază a pădurilor.

Prevenția și responsabilitatea în natură sunt cele mai eficiente metode pentru a evita incidentele cu urșii și pentru a asigura siguranța atât a oamenilor, cât și a faunei sălbatice.

Articolul precedent
Condamnat la închisoare după ce a fost prins conducând fără permis
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Condamnat la închisoare după ce a fost prins conducând fără permis

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște au acționat...

Tragedie pe autostrada A1, un bărbat și-a pierdut viața într-un accident rutier la Petrești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Autoritățile au fost alertate pentru un eveniment rutier grav produs pe...

Incendiu de vegetație uscată în Pătroaia Vale 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii din Detașamentul Târgoviște au fost solicitați să intervină pentru...

Atenție! Continuă tentativele de fraudă prin link-uri scurte vizând utilizatorii WhatsApp

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile atrag atenția asupra unui val de tentative de...

News

Condamnat la închisoare după ce a fost prins conducând fără permis

Social 0
Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște au acționat...

Incendiu de vegetație uscată în Pătroaia Vale 

Social 0
Pompierii din Detașamentul Târgoviște au fost solicitați să intervină pentru...

Atenție! Continuă tentativele de fraudă prin link-uri scurte vizând utilizatorii WhatsApp

Social 0
Autoritățile atrag atenția asupra unui val de tentative de...

© 2023 Ziarul Dâmbovița