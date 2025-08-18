Atenție la urși: Recomandări pentru siguranță în zonele împădurite

Autoritățile trag un semnal de alarmă către toți cei care intenționează să se aventureze în pădurile județului, avertizând asupra prezenței frecvente a urșilor în anumite zone. Interacțiunile cu aceste animale sălbatice pot fi periculoase, iar respectarea unor reguli simple poate preveni accidentele.

Specialiștii recomandă ca drumeții și turiștii să respecte câteva reguli esențiale:

Evitați pădurile singuri și, dacă este posibil, mergeți în grupuri.

Păstrați zgomot moderat pentru a nu surprinde animalele.

Nu lăsați resturi de mâncare sau ambalaje, deoarece acestea pot atrage urșii.

În cazul în care observați un urs, nu vă apropiați și nu încercați să îl hrăniți. Păstrați o distanță sigură și retrageți-vă încet.

Copiii trebuie supravegheați constant, iar câinii de companie să fie ținuți în lesă.

Reprezentanții autorităților locale subliniază că urșii sunt animale protejate, iar intervențiile în caz de pericol trebuie făcute doar de specialiști. În situații de urgență, populația este rugată să apeleze imediat numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau să contacteze serviciile de pază a pădurilor.

Prevenția și responsabilitatea în natură sunt cele mai eficiente metode pentru a evita incidentele cu urșii și pentru a asigura siguranța atât a oamenilor, cât și a faunei sălbatice.