Atenție la țânțari, sfaturi utile pentru protecție

Odată cu temperaturile ridicate și apariția sezonului cald, țânțarii devin un disconfort major și o potențială sursă de boli. Pentru a te proteja pe tine și pe cei dragi, este important să iei măsuri simple, dar eficiente:

Evită expunerea prelungită în zonele cu apă stagnantă, locurile preferate de țânțari pentru reproducere.

Folosește produse repelente autorizate pe piele și îmbracă-te în haine deschise la culoare, cu mâneci lungi.

Instalează plase de protecție la ferestre și uși pentru a limita accesul țânțarilor în locuință.

Elimină recipientele cu apă stagnantă din jurul casei: ghivece, recipiente, jgheaburi.

Dacă apar simptome neobișnuite după înțepătură (erupții, febră, dureri), consultă imediat un medic.

Prevenția este cel mai bun mod de a combate disconfortul și riscurile asociate înțepăturilor de țânțari. Protejează-te responsabil!