Atenție la ofertele „senzaționale” din timpul promoțiilor online! 

Perioadele cu reduceri mari atrag nu doar cumpărători, ci și atacatori cibernetici. Aceștia creează magazine false, trimit mesaje înșelătoare sau folosesc reclame sponsorizate pentru a direcționa utilizatorii către site-uri de phishing. Un click neatent poate transforma o achiziție avantajoasă într-o pierdere financiară. 🎯

Sfaturi pentru cumpărături online sigure:

Verifică adresa site-ului și semnul (HTTPS).

Nu accesa link-uri din e-mailuri, SMS-uri sau postări sponsorizate suspecte.

Consultă reputația magazinului pe scamadviser.com.

Folosește metode de plată sigure, evitând transferurile directe.

Păstrează dovada plății și a comunicării cu vânzătorul.

Dacă identifici un site suspect sau o tentativă de fraudă online, raportează la 1911 sau prin pnrisc.dnsc.ro.

Cea mai bună ofertă este siguranța ta online. Înainte să adaugi în coș, verifică sursa — siguranța nu are preț redus!