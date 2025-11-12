Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Atenție la ofertele „senzaționale” din timpul promoțiilor online! 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Perioadele cu reduceri mari atrag nu doar cumpărători, ci și atacatori cibernetici. Aceștia creează magazine false, trimit mesaje înșelătoare sau folosesc reclame sponsorizate pentru a direcționa utilizatorii către site-uri de phishing. Un click neatent poate transforma o achiziție avantajoasă într-o pierdere financiară. 🎯

Sfaturi pentru cumpărături online sigure:
 Verifică adresa site-ului și semnul  (HTTPS).
 Nu accesa link-uri din e-mailuri, SMS-uri sau postări sponsorizate suspecte.
 Consultă reputația magazinului pe  scamadviser.com.
 Folosește metode de plată sigure, evitând transferurile directe.
 Păstrează dovada plății și a comunicării cu vânzătorul.

 Dacă identifici un site suspect sau o tentativă de fraudă online, raportează la 1911 sau prin pnrisc.dnsc.ro.

Cea mai bună ofertă este siguranța ta online. Înainte să adaugi în coș, verifică sursa — siguranța nu are preț redus!

România încheie 2025 cu trei jucătoare în top 100 WTA: Cristian și Cîrstea strălucesc 
Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Băleni
Roxana - Ionela Botea

