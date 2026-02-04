Atenție la gheață și zăpadă! Riscul de accidentare crește în sezonul rece 

Odată cu instalarea sezonului rece, riscul de accidentare pe drumurile publice și pe trotuare crește semnificativ, în special din cauza gheții și zăpezii. Suprafețele alunecoase favorizează căderile, iar o deplasare aparent obișnuită se poate transforma rapid într-o urgență medicală.

Specialiștii atrag atenția că gheața nu este întotdeauna vizibilă, iar pierderea echilibrului se poate produce brusc, fără timp de reacție, mai ales în zonele umbrite sau insuficient curățate.

Recomandări pentru prevenirea accidentărilor:

Purtați încălțăminte de iarnă cu talpă antiderapantă, care oferă stabilitate și aderență;

Deplasați-vă cu atenție sporită, cu pași mici și siguri;

Evitați zonele lucioase, înghețate sau necurățate;

Acordați atenție sporită scărilor, rampelor și trecerilor pietonale.

Pentru informații utile despre cum să vă protejați în situații de vreme extremă, accesați platforma fiipregatit.ro și descărcați gratuit Aplicația DSU, disponibilă pe Android și iOS.

Siguranța este responsabilitatea fiecăruia dintre noi!