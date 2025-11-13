Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Atenție la fraudele online: atacatorii folosesc identitatea autorităților pentru a înșela utilizatorii

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra unor mesaje false care mimează autorități precum Poliția Română, Interpol sau Europol, folosite pentru tentative de fraudă online.

Scenariul tipic presupune trimiterea unei notificări alarmante către potențiala victimă, adesea legată de acuzații de natură sexuală sau infracțională, cu cerința de a răspunde într-un termen foarte scurt (48 de ore). Obiectivul atacatorilor este să obțină informații personale, financiare sau date de autentificare.

Specialiștii recomandă:

Vigilență la mesaje din surse necunoscute și verificarea atentă a adresei reale de email a expeditorului;

Evitarea accesării link-urilor sau descărcării documentelor atașate în astfel de mesaje;

Marcarea emailurilor suspecte ca SPAM;

În cazul în care s-au furnizat date sensibile, contactați imediat banca, Poliția și DNSC (prin 1911 sau pnrisc.dnsc.ro).

Aceste măsuri simple pot preveni pierderi financiare și compromiterea datelor personale, protejând utilizatorii de escrocherii sofisticate în mediul online.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

