Atenție! Imaginea Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, folosită fraudulos în scheme de tip „investiții cu profit garantat”

Autoritățile avertizează asupra apariției unui material video fals care îl prezintă pe Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, ca susținător al unei platforme fictive denumite „BT Invest”. În clip, este folosit abuziv și numele Banca Transilvania, pentru a crea aparența de legitimitate.
În cadrul videoclipului, utilizatorilor li se promiteau plăți zilnice și profituri mari pornind de la o investiție inițială de 1.100 de lei. În realitate, aceste reclame redirecționează către site-uri clonă, concepute pentru a colecta date personale și financiare de la victime.
DNSC reamintește: astfel de campanii reprezintă fraude online care manipulează emoțiile și încrederea utilizatorilor pentru a obține bani sau informații sensibile.
Recomandări pentru securitate cibernetică
- Fiți vigilenți la anunțurile care promit profituri garantate sau câștiguri rapide.
- Verificați întotdeauna autenticitatea ofertelor direct pe site-urile oficiale ale instituțiilor financiare.
- Nu completați formulare online care solicită date personale sau financiare pe pagini necunoscute.
- Evitați să dați click pe linkuri din reclame suspecte sau mesaje private nesolicitate.
- Raportați imediat astfel de pagini false platformelor de social media și către DNSC, la 1911