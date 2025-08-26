Atenție! Imaginea Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, folosită fraudulos în scheme de tip „investiții cu profit garantat”

Autoritățile avertizează asupra apariției unui material video fals care îl prezintă pe Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, ca susținător al unei platforme fictive denumite „BT Invest”. În clip, este folosit abuziv și numele Banca Transilvania, pentru a crea aparența de legitimitate.

În cadrul videoclipului, utilizatorilor li se promiteau plăți zilnice și profituri mari pornind de la o investiție inițială de 1.100 de lei. În realitate, aceste reclame redirecționează către site-uri clonă, concepute pentru a colecta date personale și financiare de la victime.

DNSC reamintește: astfel de campanii reprezintă fraude online care manipulează emoțiile și încrederea utilizatorilor pentru a obține bani sau informații sensibile.

Recomandări pentru securitate cibernetică