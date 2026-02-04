Astăzi,  profesorii ies în stradă! Protest de amploare în Piața Victoriei

Profesorii din întreaga țară participă astăzi, 4 februarie 2026, la un protest de amploare în Piața Victoriei, desfășurat între orele 12:00 – 13:30, împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan. Peste 3.000 de cadre didactice și susținători sunt așteptați să își exprime nemulțumirea față de deciziile considerate a fi în detrimentul educației.

Organizatorii le mulțumesc tuturor profesorilor și colegilor din țară pentru mobilizare și solidaritate.

12:00–13:30 , București

Peste 3.000 de participanți