Astăzi,  profesorii ies în stradă! Protest de amploare în Piața Victoriei

By: Roxana - Ionela Botea

Profesorii din întreaga țară participă astăzi, 4 februarie 2026, la un protest de amploare în Piața Victoriei, desfășurat între orele 12:00 – 13:30, împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan. Peste 3.000 de cadre didactice și susținători sunt așteptați să își exprime nemulțumirea față de deciziile considerate a fi în detrimentul educației.

 Organizatorii le mulțumesc tuturor profesorilor și colegilor din țară pentru mobilizare și solidaritate.

Profesorii spun STOP măsurilor anti-educație! Protest masiv în Capitală

 Profesorii protestează astăzi în Piața Victoriei!

 12:00–13:30 ,  București

 Peste 3.000 de participanți

