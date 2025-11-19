Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Astăzi, angajații din învățământ protestează în fața Ministerului Educației

By: Roxana - Ionela Botea

Astăzi, 19 noiembrie 2025, începând cu ora 13:00, angajații din învățământ – membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației „Spiru Haret” și Federației „Alma Mater” – protestează în fața Ministerului Educației.

Acțiunea vine în urma intenției Guvernului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal din educație, măsură catalogată de sindicate drept „absurdă, nedreaptă și profund dăunătoare sistemului”. Reprezentanții profesorilor avertizează că noi tăieri bugetare vor agrava lipsa cadrelor didactice, stresul profesional și vulnerabilizarea dreptului la educație al copiilor.

Protestul se desfășoară în contextul în care învățământul se confruntă deja cu subfinanțare, demotivare și plecări masive ale personalului calificat.

AFIR prelungește termenul pentru depunerea ultimei tranșe de plată în cadrul PNDR 2014–2020 până la 30 noiembrie 2025
Atleții de la CSȘ Târgoviște, rezultate excelente în două competiții desfășurate la doar o zi distanță
