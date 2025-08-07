Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
ASOCIERE ÎNTRE CSȘ TÂRGOVIȘTE ȘI PUCIOASA, APROBATĂ DE FRF

By: Mihai ROŞOIU

Date:

În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF:

Aprobă asocierea dintre Asociația Sportivă Fotbal Club Pucioasa, participantă în Campionatul National Liga 3, și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026.
Aprobă asocierea dintre Asociația Club Sportiv Unirea Braniștea, participantă în Campionatul National Liga 3, și Liceul cu Program Sportiv Galați, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026.
Aprobă asocierea dintre Asociația Club Sportiv Urban Titu, participantă în Campionatul National Liga 3, și Grupul Școlar Agricol Nucet, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026.
Aprobă asocierea dintre Club Sportiv Păulești, participant în Campionatul National Liga 3, și Asociația Club Sportiv MX Pro Academy, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026.

Moreni: Un prim pas pentru reducerea costurilor municipalității cu energia electrică!
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

