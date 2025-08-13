Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
ASF oferă consumatorilor o soluție gratuită pentru litigiile din domeniul financiar non-bancar prin SAL-Fin

By: Roxana - Ionela Botea

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pune la dispoziția consumatorilor de produse și servicii financiare non-bancare un mecanism gratuit și eficient de soluționare alternativă a litigiilor, denumit SAL-Fin.

Acest mecanism este destinat celor care au întâmpinat dificultăți în relația cu furnizorii de servicii financiare non-bancare, precum asigurări, pensii private sau investiții pe piața de capital, și care nu au reușit să-și rezolve problemele direct cu entitățile financiare.

Prin SAL-Fin, consumatorii beneficiază de o procedură rapidă, imparțială și transparentă, asistată de conciliatori specializați, care analizează fiecare caz și propun soluții echitabile. Totodată, SAL-Fin oferă alternative flexibile de soluționare, inclusiv proceduri cu sau fără impunerea unei decizii.

Solicitările pot fi depuse online, prin platforma dedicată, sau în format fizic, fără costuri suplimentare pentru consumatori.

